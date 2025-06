Approvato il bilancio 2024 di Smat: ricavi saliti a 624 milioni

Approvato il bilancio SMAT 2024, che conferma la solidità economica dell’azienda, la vicinanza ai territori ed una visione strategica attenta al futuro. Per la prima volta viene presentato in forma congiunta con la rendicontazione di sostenibilità.

Il totale dei ricavi della capogruppo ammonta a 624 milioni di euro con un incremento di oltre il 24% rispetto al risultato 2023. I costi operativi per materiali, forniture, servizi, acquisti energetici, personale, progettazione e costruzione si attestano a 473 milioni, con un aumento del 34%.

Il Margine Operativo Lordo, un indicatore di redditività che evidenzia chiaramente se l'azienda è in grado di generare ricchezza tramite la gestione operativa, risulta di 151 milioni, in aumento del 2,52% rispetto all’anno precedente.

Anche gli indicatori economici patrimoniali evidenziano valori che confermano la capacità finanziaria dell’Azienda, in particolare il rapporto della Posizione Finanziaria Netta sul Patrimonio Netto pari a 0,48 ben al di sotto del valore 1.

Nel 2024, grazie anche all’impulso del PNRR, SMAT ha sviluppato un’accelerazione degli investimenti che superano i 267 milioni di euro, oltre 122 euro ad abitante servito, con un incremento rispetto allo scorso anno del 65%.

La solidità finanziaria dell’azienda è valutata positivamente dai rating Standard & Poor’s che hanno confermato “BBB+” e l’outlook “stabile” con stand‐alone credit profile da “a‐” ad “a“.

L’esercizio si chiude con un risultato netto positivo di 32,3 milioni di euro e l’Assemblea ha approvato la ripartizione del risultato netto d’esercizio mantenendo a Riserva Legale il 5%, pari a € 1,6 milioni e, del rimanente, l’80%, pari ad € 24,6 milioni a Riserva vincolata all’attuazione del Piano degli Investimenti, distribuendo ai Comuni Soci il restante 20% pari complessivamente a 6,1 milioni di euro, corrispondenti ad un dividendo di €1,26 per ciascuna delle azioni ordinarie, pari al 2% del loro valore.

“Per la prima volta, la Relazione sulla Gestione include la Rendicontazione di Sostenibilità, redatta in conformità alla Direttiva Europea: il documento illustra le attività svolte SMAT che hanno un riflesso sui temi di sostenibilità ed ai conseguenti impatti sul territorio gestito. Le attività allineate alla Tassonomia UE rappresentano il 93,4% del fatturato, il 91,2% degli investimenti e l’89,4% delle spese operative e confermano la coerenza del modello industriale adottato da SMAT con gli obiettivi ambientali europei”, evidenzia l’Amministratore Delegato Armando QUAZZO.

“I risultati del 2024 rappresentati nel bilancio approvato testimoniano ottimi livelli di performance, grazie al lavoro del management e delle oltre 1.100 persone del Gruppo SMAT che ogni giorno, con competenza e senso di responsabilità, contribuiscono a garantire un servizio pubblico essenziale nei 293 Comuni serviti, lo testimonia anche l’Autorità ARERA che ha premiato la qualità tecnica dei servizi SMAT con oltre 6 milioni di euro.

L’azienda è impegnata con investimenti strategici per la sicurezza e l’efficienza del servizio idrico, quali l’Acquedotto della Valle Orco, il Collettore Mediano con la costruzione dell’Idropolitana, e l’attuazione di progetti per la riabilitazione e la digitalizzazione delle reti, con particolare attenzione alla riduzione delle perdite.

A fronte di un introito annuo di 140 € per abitante servito, la SMAT sta sviluppando interventi infrastrutturali, con adeguata capacità finanziaria, che ammontano ad oltre 120 € per abitante. È l’impegno che l’azienda ha preso con i propri Comuni azionisti e con i cittadini, per garantire alle prossime generazioni una maggior tutela della risorsa idrica”, sottolinea Il Presidente Paolo ROMANO.