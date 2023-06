Degrado e sicurezza: la circoscrizione 6 porta una raccolta firme a Palazzo Civico

Una raccolta firme che chiede maggiore sicurezza: è stata presentata ieri durante la prima commissione in Comune, dal Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto. "Con questa iniziativa abbiamo voluto rappresentare in maniera lucida e veritiera, ancora una volta, il degrado e l’insicurezza che quotidianamente si vivono nei nostri territori - ha detto Lomanto -. Saremo sempre al fianco dei residenti per chiedere più controlli da parte degli uomini in divisa, una presenza fissa e visibile per il cittadino".





Però non sempre le forze dell'ordine bastano per risolvere il problema, soprattutto alla radice. La raccolta firme - presentata ieri sera grazie alla collaborazione di attivisti come Stella Posca, Gabriella Sampaolo e Mauro Gardini - è stata voluta per richiedere al Comune un maggiore impegno per regolamentare la chiusura dei locali in orario notturno, ma anche per intensificare i controlli sugli stabili.