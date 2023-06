900 bottiglie di Mezcal contraffatto bloccate dall'Agenzia Dogane: nei guai l'importatore

Novecento bottiglie di Mezcal bloccate alla dogana, perché con composizione fuori legge e un grado alcolico più basso rispetto a quello riportato sull'etichetta. L'operazione è stata messa in atto dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Torino, che hanno sottoposto a controllo la partita di bevande alcoliche di origine messicana; il distillato presente in 900 bottiglie e commercializzato con il nome di “Mezcal”, tipico distillato prodotto nello stato messicano di Oaxaca, è stato analizzato dal Laboratorio Chimico ADM di Torino che ha riscontrato le anomalie.

La produzione e la commercializzazione di bevande alcoliche tra Comunità Europea e Messico, infatti, è regolata da un accordo specifico che fissa alcuni standard. E la lotta alla contraffazione dei funzionari ADM si intensifica nell’ambito della circolazione e commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute: al traffico illecito di vino e bevande alcoliche è stata imposta una nuova battuta d’arresto.

L’importatore è stato segnalato alla Procura di Torino per frode in commercio e per vendita di prodotti industriali atti ad indurre in inganno il compratore sulla qualità del prodotto, risultato essere falso “Mezcal”.