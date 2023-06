Profumi, colori e musica: la ricetta sostenibile di Witt Italia, eccellenza torinese [FOTO e VIDEO]

Prodotti per il benessere e la cura della persona, ma a basso impatto ambientale e nel rispetto dell’ambiente. E’ l’economia a km 0 il segreto di Witt Italia, gruppo con sede a Poirino che crea ogni giorno prodotti ecologici per la pulizia domestica e la cura della persona. Un'eccellenza torinese.

L’azienda fa della sostenibilità una vera e propria missione, tanto che l’intera filiera è controllata: "Siamo nati con la filosofia di rispettare la natura. Il 90% dei prodotti che distribuiamo li facciamo noi nello stabilimento, tutto ha i nostri marchi. E’ una vera e propria produzione diretta: produciamo e distribuiamo noi", spiega Artusio Aristide, ad di Witt Italia. La filiera è diretta, integrale, pensata nei minimi dettagli: i macchinari sono comprati da aziende locali, le banca utilizzata è locale, i fornitori anche. Si cerca di fare squadra.

L’attenzione verso i dettagli è totale, quasi maniacale. L’esempio perfetto di questa attitudine? L’abbinamento al profumo di musica e colori. L’idea è quella di associare un QR code a una linea di profumatori: a ogni profumo corrisponde una musica, inquadrandolo si sentono melodie a 432 Hertz. L’obiettivo? Creare un’atmosfera rilassante mentre si diffonde profumo in un ambiente. E’ così che l’innovazione incontra la sostenibilità. Anche per quanto riguarda la produzione, le formulazioni vengono caricate di energia positiva: il reparto è attrezzato con luci, musica e cromoterapia. Un approccio olistico.

“Questi imprenditori hanno realmente dimostrato di essere persone serie, anche in pandemia. Ci tengono ai loro collaboratori” racconta Andrea Tronzano, assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte. Il riferimento va all’iniziativa di micronido aziendale, il primo micronido benessere d’Italia per bimbi dai 3 ai 36 mesi realizzato all’interno dell’azienda stessa, sia peri figli die dipendenti che non.

“Sono persone che hanno continuato a investire. Gli imprenditori piemontesi sono l’eccellenza nel mondo, quello è il filo conduttore: questo mix è la nostra forza, ben venga e speriamo che continui a rimanere cosi” conclude Tronzano, dopo la visita all’ennesima eccellenza torinese.