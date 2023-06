Domenica a Carmagnola torna l'appuntamento con Fattoria in Città

Domenica 18 giugno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 in Piazza Italia, è in programma il secondo appuntamento di “Fattoria in Città”, mostra mercato di piccoli animali di Carmagnola.

Dopo il successo ottenuto in occasione della plurisecolare Fiera Primaverile, a maggio l’Amministrazione Comunale ha deciso di programmare un appuntamento al mese per la esposizione di animali di bassa corte e di animali da compagnia ed affezione di piccola taglia.

Sino a fine anno, ogni terza domenica del mese (compresi i mesi di luglio e agosto), dalle ore 8:00 alle ore 13:00 l'area di Piazza Italia accoglierà numerosi esemplari di questi animali in una mostra mercato chiamata Fattoria in città. Nella stessa mattinata ci sarà un’esposizione di gatti di razza Scottish e British e la partecipazione del Canile di Carmagnola.

I visitatori troveranno inoltre il “Mercato dei produttori agricoli ed artigiani del cibo” in collaborazione con la SOMS Domenico Ferrero e il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese, nell’ambito del progetto OrtoCarmagnola.

Gli espositori, qualora interessati alla partecipazione e in regola con le prescrizioni dettate dal Servizio Veterinario dell’ASLTO5, dovranno iscriversi entro il giorno 7 di ogni mese presso l’Ufficio Agricoltura del Comune di Carmagnola, telefonando ai numeri 011/9724220 – 9724257 oppure mandando una email a agricoltura@comune.carmagnola.to.it

L’Assessore all’Agricoltura Roberto Gerbino commenta così: “Fattoria in Città è una bella occasione per avvicinarsi al meraviglioso mondo degli animali, un'esperienza coinvolgente che abbiamo pensato soprattutto per i bambini e per le loro famiglie, che potranno trascorrere momenti indimenticabili a stretto contatto con la natura”.