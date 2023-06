Dopo 50 anni di chiusura, riapre il ristorante "della Posta" di Superga

Riaprirà il “Ristorante della Posta”, in strada comunale di Superga 323. Il piano terra di un edificio di fine Ottocento -nel tratto finale del percorso che porta alla Basilica - ha ospitato per decenni un luogo di ristoro per i contadini locali, i viaggiatori e i pellegrini nel contesto di una piazzetta del borgo caratterizzata da una trattoria e un tabaccaio.

Sfitto da alcuni anni

L’attività è proseguita sino ai primi anni Settanta, poi la chiusura e il cambio di destinazione d’uso a residenziale. Da alcuni anni il locale dell’ex ristorante è sfitto e inutilizzato; un elemento di degrado che si riflette sul fabbricato e il contesto circostante.

Via libera dalla Sala Rossa

Oggi la Sala Rossa ha dato il via libera al cambio di destinazione d'uso, con il ritorno alla funzione originaria. Dopo quasi 50 anni di stop all'attività ristorativa, i circa cento metri quadri del piano terreno potranno tornare a ospitare pranzi e cena. Un’occasione per riqualificare l’edificio, ampliando l’offerta commerciale del borgo.