Grattacielo della Regione, Canalis (Pd) attacca: "Prima di fare i tour adeguare la struttura ai bisogni della disabilità"

"Non solo il nuovo grattacielo della Giunta regionale non ha ancora il parcheggio per le bici, ma presenta molti ostacoli strutturali per chi ha disabilità, siano essi lavoratori o visitatori", attacca la consigliera regionale del Pd Monica Canalis.

"Ci sembra quindi inopportuno e quasi sfrontato che, mentre le persone con disabilità non riescono ancora ad accedere senza problemi al proprio luogo di lavoro, si organizzino tour propagandistici come quello guidato qualche giorno fa dal Presidente Cirio".

"Come al solito, il desiderio irrefrenabile di comunicare prevale sulle reali capacità di governo di questa Giunta", conclude l'esponente del Pd. "Auspichiamo che vengano messe in atto, in tempi brevi, le modifiche necessarie per rendere il grattacielo davvero fruibile da tutti".