A Rivoli inaugurata nel quartiere di Borgo Uriola la 'Cassetta delle donne', per raccogliere disagi e problemi

E’ stata inaugurata il 20 giugno a Rivoli, alla presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità Alessandra Dorigo e della Presidente della Consulta delle Donne di Rivoli Laura Agnusdei, l’ottava “Cassetta delle donne” presso il Centro d’Incontro del Quartiere Borgo Uriola.

Fa parte del progetto portato avanti da questa Amministrazione Comunale e dall’assessorato alle Pari Opportunità su idea della Consulta delle Donne di Rivoli.

Si tratta dell'ottava cassetta sul territorio comunale. Le altre si trovano all'ingresso del Palazzo Comunale, al Consultorio di via Dora Riparia, al Giardino delle Mamme e nei quartieri Don Puglisi, Piazza della Repubblica, Maiasco, San Paolo.

Le cassette, con un'attenzione particolare ai disagi, alle difficoltà ed ai suggerimenti della popolazione femminile, raccolgono le segnalazioni da portare all'attenzione dell'Amministrazione Comunale.

“Con l’inaugurazione di questa cassetta - ha dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità Alessandra Dorigo – prosegue l’impegno a raccogliere le richieste, le osservazioni, le segnalazioni da parte della popolazione femminile di Rivoli. E’ fondamentale, per capire dove intervenire e quali progetti intraprendere, venire a conoscenza di ciò che è prioritario per le donne del nostro territorio affinché si possa ovviare e garantire loro quanto fondamentale per il loro benessere e la loro assistenza”.