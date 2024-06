Lavori ai binari di corso Regina: dal 17 giugno Porta Palazzo senza bus e tram

Da domani, per circa due mesi, in piazza della Repubblica non transiteranno mezzi pubblici. La motivazione? Lunedì mattina alle 8.30 prenderanno il via i lavori di rinnovo degli scambi dei binari e di una parte delle traversine sul lato ovest.

Linea 3 gestita con autobus

Per questo motivo dal 17 giugno varieranno il percorso le linee che servono il mercato di Porta Palazzo: la modifica del servizio sarà in vigore fino ad agosto. Nello specifico la linea 3 sarà gestita con autobus, anziché tram, con il seguente percorso: in direzione corso Tortona da corso Regina Margherita sarà deviata in in corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Fontanesi, corso Belgio, corso Tortona, corso Regina Margherita dove effettua il capolinea provvisorio all'altezza di largo Berardi presso la fermata n. 214 - "L.go Berardi".

In direzione delle Vallette passerà per via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

La linea 4

Modifiche anche alla linea 4, che attraversa Torino da Mirafiori a Falchera. Da domani mattina la linea verrà deviata solo in direzione strada del Drosso da corso Giulio Cesare deviata in corso Palermo, via Bologna, ponte Bologna, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, via Milano, percorso normale.

La linea 16

I tram della linea 16 passeranno in via Cibrario, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale. Modifiche anche alla rete notturna del Night Buster: la linea W60 Argento verrà variata solo in direzione piazza Vittorio.