Sotto il sole della riviera romagnola, boom di iscrizione per le vacanze per disabili

Una settimana al mare, sulle spiagge della riviera romagnola. Oppure qualche giorno di relax in mare o in montagna. Sono ufficialmente partiti lo scorso sabato i soggiorni estivi per i disabili, con una durata variabile da 7 a 14 giorni e dedicati a chi ha più di 16 anni. E il 2023 ha fatto registrare un vero e proprio boom di iscrizioni, come ha spiegato questo pomeriggio in commissione l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli.

+400 iscritti ai soggiorni estivi

"È un'esperienza - ha sottolineato l'esponente della giunta - di svago e socializzazione per i disabili, ma anche di sollievo per le famiglie che per qualche giorno possono essere sollevate dal carico di cura e assistenza". A livello di presenza, come ha chiarito Rosatelli, c'è stato il "superamento della fase Covid". Sono infatti 1.055 gli uomini e le donne - ospiti nelle residenze o che usufruiscono del servizio diurno convenzionato - che hanno aderito ai soggiorni estivi. Quasi 400 in più del 2022, quando erano stati 865. In questo caso la vacanza è totalmente a carico del Comune che ha stanziato, come ha spiegato Rosatelli, quasi due milioni di euro.

Vacanze fino a settembre

"Il primo gruppo - ha aggiunto - diretto verso la riviera romagnola, è partito lo scorso sabato: continuano a partire con cadenza regolare fino a settembre". Per quanto riguarda invece i beneficiari di interventi domiciliari, sono 193 quelli che hanno aderito al pacchetto-relax messo a disposizione dalla Città. Anche in questo caso si è registrata una crescita, perché l'anno scorso erano 162. In questo caso a farsi carico economicamente dell'iniziativa sono le Circoscrizioni, che hanno stanziato 295mila euro.