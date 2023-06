Cisl Piemonte, verso il cambio al vertice: giovedì si sceglie il successore di Alessio Ferraris

Dopo quasi 9 anni ai vertici della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris lascia la guida del sindacato regionale per scadenza naturale dei mandati e per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. La scelta del suo successore avverrà giovedì 29 giugno, al NH Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele 104, a Torino. Alla riunione del Consiglio generale della Cisl Piemonte, che eleggerà il suo sostituto, parteciperà il leader Cisl, Luigi Sbarra.

Nato 64 anni fa a Novi Ligure (in provincia di Alessandria, dove tuttora risiede insieme alla moglie Gabriella e al figlio Umberto, Ferraris, dopo il diploma di perito industriale, muove i primi passi in sindacato alla fine degli anni ’70, all’interno del settore tessile e metalmeccanico. Dal 1994 al 2004 svolge la sua attività nella Fistel (la federazione dell’Informazione, dello Spettacolo e delle Telecomunicazioni), prima come delegato, poi come responsabile provinciale e, infine, come segretario regionale. Nel 2005 entra a far parte della segreteria Cisl di Alessandria, con delega all’organizzazione e nel 2008 ne diventa segretario generale.

Nel marzo del 2013, in seguito alla riorganizzazione regionale, è riconfermato alla guida della Cisl di Alessandria-Asti fino alla sua elezione a segretario della Cisl Piemonte avvenuta l’11 novembre del 2014.