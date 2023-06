Watson e Curry al lago di Viverone. Il loro padrone, un paddler (rematore in piedi) poco allenato, li ha portati troppo lontano dalla riva e ora, con un forte vento, non riesce più a tornare indietro.

Simulazione di intervento

I Vigili del fuoco, esperti nel salvataggio in ambiente acquatico, hanno simulato un intervento di soccorso per una persona e i suoi cani in pericolo nelle acque del lago di Viverone, tra le province di Torino e Biella.