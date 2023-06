Volpiano, crisi Arihant: pronta una task force regionale per ricollocare i 71 ex lavoratori

“Davanti a 71 licenziamenti la forma non basta, sono necessari sostanza e tempestività. Ed è ciò che stiamo garantendo come Regione ai lavoratori ex Arihant di Volpiano: abbiamo creato una task force dedicata per un progetto di ricollocazione non standard ma studiato e strutturato ad hoc sulla base di una situazione contingente, portando avanti un dialogo costante con il mondo delle imprese per avere maggiore incrocio tra domanda e offerta. Lavoriamo sulle politiche attive del lavoro in modo concreto e con un approccio pragmatico perché siamo convinti che ai lavoratori che si sono trovati a vivere loro malgrado un momento di profonda incertezza sia necessario restituire dignità e nuove opportunità di reinserimento. La nostra attenzione è dedicata non solo al gruppo ma direttamente al singolo lavoratore al quale vogliamo offrire un sostegno passo passo, anche psicologico, per uscire da questo momento difficile nel minor tempo possibile e con le migliori prospettive”. Lo ha dichiarato questa mattina l’Assessore regionale al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino, durante l’incontro pubblico a Volpiano con i 71 ex lavoratori della Arihant ai quali è stato presentato un piano di Intervento dedicato per la loro ricollocazione.

Alla mattinata di incontro e confronto con i lavoratori, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Volpiano e il primo cittadino Giovanni Panichelli, erano presenti i rappresentanti di Agenzia Piemonte Lavoro, Anpal Servizi, Fondazione Don Mario Operti e Pastorale del Lavoro, coinvolti nel progetto.

L’incontro di questa mattina fa seguito ad un primo tavolo di confronto con l’Assessorato avvenuto lo scorso 24 Maggio al Grattacielo della Regione Piemonte, dal quale è scaturita l’esigenza di redigere un piano d’azione immediato per fronteggiare la crisi e dare i massimi sostegno e opportunità ai lavoratori in difficoltà. “In un momento di grande difficoltà come quello che ha colpito i lavoratori della Arihant voglio ringraziare la Regione Piemonte nella persona dell’Assessore Elena Chiorino per essere intervenuta personalmente a Volpiano quest’oggi. Per me e per i lavoratori è un segnale molto importante la Sua presenza che è in continuità con la grande disponibilità che l’Assessore ha riservato a questa vicenda sin da subito. Mi auguro che i lavoratori possano trarre il massimo beneficio da questa iniziativa”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli.