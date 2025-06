Tre serate informative sulla Comunità Energetica Solar Valley a Osasio, Polonghera e Lombriasco

Tre serate per conoscere da vicino le potenzialità e i vantaggi di aderire alla Comunità Energetica Solar Valley si svolgeranno mercoledì 18 giugno a Osasio (ore 20.45 Sala Polivalente Via Brema 14), mercoledì 25 giugno a Polonghera (ore 20.45 Sala polivalente via Fossati 10) e giovedì 26 giugno a Lombriasco (ore 20.45 loc. Polifunzionali via San Sebastiano 13).

Sarà l’occasione per cittadini, Enti, aziende e chiunque voglia saperne di più, di scoprire i progetti di comunità energetica già sviluppati e promossi da Solar Valley, che permettono di autoprodurre e consumare la propria energia pulita, non solo a Pubbliche Amministrazioni, attività commerciali ed imprese, ma anche a coloro che non possono installare un proprio impianto fotovoltaico, perché ad esempio abitano in condominio, sono in affitto o hanno vincoli storico-architettonici, dando così a tutti la possibilità di ridurre il caro bollette.

La Solar Valley, costituita il 7 marzo 2023, permette di raccogliere adesioni di impianti già realizzati sul territorio con attivazione successiva a tale data. Poche comunità in Italia possono inserire nelle proprie configurazioni impianti allacciati a partire dal 2023.

L’ingegner Antonio Prunotto, socio fondatore, spiega: “Solar Valley ha scelto una suddivisione degli incentivi equa tra consumatori e produttori, destinando a ciascuno il 45% degli incentivi proporzionalmente alla propria energia condivisa. I comuni costituiranno il comitato della sezione locale di Solar Valley che deciderà come utilizzare sul territorio la parte degli incentivi da destinare ad opere sociali”.

La scelte dei Comuni di partecipare a questa Comunità Energetica, hanno il significato di contribuire alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di partecipare attivamente alla propria filiera energetica, mettendosi al riparo in un mercato in continua evoluzione e di premiare una realtà che include oltre 200 enti locali e migliaia tra privati e imprese, vincitrice a Maggio 2024 del 1° premio nazionale per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) con la configurazione già realizzata “CER Monferrato”.

L’assessore del comune di Polonghera con deleghe a Bilancio e Cultura, Marisa Rostagno sottolinea: “Abbiamo scelto di deliberare ufficialmente l’adesione alla CER Solar Valley, ritenendola una struttura organizzata bene e molto presente sul territorio. Inoltre abbiamo spinto l’aggregazione con altri comuni vicini come Osasio e Lombriasco per creare un gruppo interconnesso alla stessa cabina primaria. Alle serate di informazione possono ovviamente partecipare cittadini e aziende di tutte le municipalità della zona, per conoscere bene i meccanismi e i vantaggi della CER”.