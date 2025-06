Da Parigi arriva l'ufficialità: Leonardo "sposa" i turchi di Baykar Technologies per costruire droni. A Torino la "testa" dell'operazione

La firma del memorandum era già avvenuta a marzo, ma adesso è ufficiale. Matrimonio d'affari tra Leonardo e i turchi di Baykar Technologies per dare vita a LBA Systems, una joint venture che si dedicherà alla produzione di droni (sistemi a pilotaggio remoto) e che affiderà agli stabilimenti torinesi di Leonardo le attività di ingegneria e certificazione.



L'annuncio ufficiale è arrivato da Parigi, in occasione dell'Air show di Le Bourget. Leonardo e Baykar saranno azionisti paritetici (50% ciascuno) della nuova società, che avrà sede legale e operativa in Italia. Avrà come ambito di attività la progettazione, sviluppo, produzione e supporto di sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS).



“Oggi firmiamo una nuova alleanza strategica internazionale, dando vita a un attore di primo piano nel settore delle tecnologie unmanned - dice Roberto Cingolani, ad di Leonardo -. Crediamo fermamente che la cooperazione tecnologica rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare le sfide senza precedenti che interessano il comparto della difesa. L’integrazione dell’esperienza di Leonardo nella certificazione e nelle tecnologie integrate multi-dominio con le piattaforme unmanned di Baykar potrà offrire un impulso significativo nel cogliere le opportunità, sia in Europa sia a livello globale. Proseguiamo così nell’attuazione del nostro Piano Industriale, puntando

sull’internazionalizzazione per fare di Leonardo un protagonista della sicurezza globale”.







Soddisfazione anche da parte turca. “In Baykar abbiamo sempre creduto che il futuro dell’aerospazio risieda nelle idee audaci e nell’innovazione che supera i confini del possibile - commenta Selçuk Bayraktar, presidente e cto di Baykar Technologies -. Come principale sviluppatore ed esportatore mondiale di UAV, abbiamo trasformato questa visione in realtà operativa. La partnership con Leonardo – azienda con competenze di livello mondiale nei sistemi C4I e capacità complementari nel settore aeronautico – non è solo una collaborazione, ma un catalizzatore per ciò che verrà. Insieme stiamo costruendo una nuova generazione di sistemi unmanned, intelligenti, pronti per la missione e concepiti all’insegna dell’interoperabilità. In un mondo sempre più complesso, questa alleanza sarà in grado di offrire la sicurezza globale supportata dall’intelligenza artificiale e all’altezza delle sfide del futuro".



Tra i siti di Leonardo coinvolti ci saranno Ronchi dei Legionari, centro di eccellenza per il settore unmanned, Torino per le attività di ingegneria e certificazione, Roma Tiburtina per lo sviluppo delle tecnologie integrate multi-dominio e Grottaglie per la produzione di materiali compositi avanzati. Sarà Francesco Sabatini, head of market and competitive intelligence di Leonardo, l'amministratore delegato della joint venture Lba Systems.



Soddisfazione viene espressa anche dal Governo italiano: "Con l'accordo tra Leonardo e Baykar l'Italia sarà al centro dello sviluppo produttivo dei droni per il mercato europeo e non soltanto", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "L'accordo di cooperazione per la realizzazione di droni, non soltanto nella piattaforma produttiva che Baykar realizzerà in Piaggio Aerospace, ma in generale tra due importanti attori globali ci sembra particolarmente interessante per il nostro Paese e per le conseguenze in altri siti produttivi del Paese".