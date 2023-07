In vendita a 3 milioni di euro l'appartamento del sensitivo Gustavo Adolfo Rol

Appartamento in vendita in corso Massimo d'Azeglio numero 14, richiesta tre milioni di euro . Sta facendo il giro del web un annuncio pubblicato lo scorso 7 giugno su Immobiliare.it. Il motivo di tanto successo? Al di là della cifra molto elevata, la casa di San Salvario finita sul mercato è quella di Gustavo Adolfo Rol .

Nato il 20 giugno 1903 a Torino, è sicuramente uno dei personaggi più noti del capoluogo piemontese per i suoi poteri paranormali. Considerato da molti un sensitivo, in realtà Rol stesso non voleva essere chiamato così o etichettato: i suoi sostenitori passati e attuali preferiscono definirlo "illuminato". Si dice avesse incontrato ripetutamente personaggi prestigiosi della politica, come il dittatore fascista Benito Mussolini e il presidente francese Charles de Gaulle, e con scienziati come Albert Einstein, ma di questi ultimi non esiste alcuna traccia documenta.

Amico di Fellini e Agnelli