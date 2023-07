Annullata l'inaugurazione della rassegna Venaria Viva Estate

A causa delle condizioni meteo incerte previste per questa sera, l'inaugurazione della rassegna estiva Venaria Viva Estate 2023 è annullata.

La Circus Parade e il Family Circus Show torneranno in città domenica 16

luglio, dalle ore 20.



Per info e aggiornamenti:

https://www.comune.venariareal<wbr></wbr>e.to.it/it/news/venaria-viva-<wbr></wbr>estate-2023?fbclid=<wbr></wbr>IwAR2ikjfM3Ag8_T4Fnox6wIUe-pcm<wbr></wbr>ENdNFyKgTPcSUB6Tax_Dgrkq7s5-<wbr></wbr>Kwo