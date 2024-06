Forze dell'ordine allertate per una lite tra fratelli: aggrediti carabinieri in un circolo di Falchera

Due fratelli di trentasei e trentotto anni, di origini romene, residenti a Torino, hanno litigato duramente fino a venire alle mani, nei locali di un’associazione di Via Germagnano, quartiere “Falchera”. I fatti si sono verificati la sera di domenica 16 giugno alle 20,30.



La piega presa dalla lite ha portato alcuni testimoni a chiamare il 112. In pochi minuti sono intervenute tre autoradio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che hanno tentato di sedare il litigio tra fratelli. I due famigliari, invece di calmarsi, si sono scagliati contro i militari, finiti al pronto soccorso. I fratelli sono stati posti in cella di sicurezza e sono stati giudicati con rito direttissimo. Dovranno rispondere di “resistenza a pubblico ufficiale” e “lesioni personali”.



Poco dopo, alle 22.30 circa, questa volta in Corso Novara, nel quartiere “Barriera di Milano”, un altro equipaggio del Radiomobile ha arrestato un quarantatreenne di origini senegalesi che, con la collaborazione di un complice riuscito a fuggire, aveva poco prima aggredito un trentacinquenne rapinandolo del telefono cellulare e di 40 euro. Anche per lui, gravemente indiziato del reato di “rapina”, si sono aperte le porte del carcere con accompagnamento presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.



Sempre in “Barriera di Milano”, nella notte, un nuovo intervento del Nucleo Radiomobile: su richiesta del 112 un equipaggio si è recato in Via Viriglio ed ha sorpreso un trentaduenne di origini romene, residente a Torino, intento a forzare le saracinesche dei garage condominiali. L’uomo è stato arrestato in quanto gravemente indiziato di “tentato furto” e ristretto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.