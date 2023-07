Dal 7 al 12 luglio a Boston la Convention Internazionale Lions

Gli abbiamo chiesto, in sintesi, di delineare il proprio programma. " Nella parte organizzativa dell'Organigramma che guiderà il Distretto nell'anno sociale 2023/24 ho privilegiato la continuità che ci vede impegnati nella crescita associativa, nella gestione di Service che ci avvicinino alle nostre comunità e alla gente, senza dimenticare la nostra visione internazionale. Particolare attenzione sarà riservata alla formazione dei soci per dare più efficienza e consapevolezza alla nostra azione" .

Bielli ha poi aggiunto: " Sui temi ho voluto caratterizzare la mia gestione in alcune tematiche, a mio modo di vedere, epocali. Ambiente e Giovani in particolare. Non vedo argomenti più legati tra loro in una prospettiva futura.

A questi due temi, anche attraverso coraggiose fughe in avanti, cercheremo di dare risposte. Non abbiamo la presunzione di dare soluzioni, ma azioni di sensibilizzazione mai disgiunte da impegno concreto e operativo ".

Bielli poi ricorda l'importanza di "Together for Africa", un progetto che tende a far "ragionare insieme" le varie anime Lions che operano a favore dei Paesi africani, le Associazioni e Cooperative Sociali. Un tentativo per evitare dispersioni, conoscerci meglio, passare dall'io al NOI. Scuola come veicolo di formazione e ed informazione verso il domani.