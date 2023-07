Prende il via “Made in Grugliasco”, il progetto per valorizzare le imprese del territorio

L'assessorato al Lavoro e l'assessorato all'Istruzione della Città di Grugliasco hanno incontrato le imprese del territorio lunedì 3 luglio in sala consiliare, in piazza Matteotti 50.

Si è dato il via, con l'incontro conoscitivo preliminare, a un concreto confronto con le aziende del territorio che sfocerà nell'iniziativa “Made in Grugliasco”, con la costituzione, nel mese di ottobre, del 1° tavolo operativo aziende-scuole-territorio, per favorire le politiche di orientamento alla formazione e al lavoro, e rispondere al meglio alle esigenze di competenze che esprimeranno le aziende.