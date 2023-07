“Star bene al Mercato”. Un ciclo di tre incontri estivi anteprima SaluTO2023

Non solo frutta e verdura di stagione, anche pesce azzurro e fassona piemontese fra gli alimenti top per affrontare in salute il caldo estivo.

Si parlerà anche di questo e di altri consigli dei nutrizionisti a “Tutto il bene dell’estate, le regole della scienza per mangiar bene, dormire e rigenerarsi”, mercoledì 5 luglio, alle ore 18.30 al Mercato Centrale di Torino, in occasione del primo degli appuntamenti del ciclo di anteprime di SaluTO Torino. Medicina e benessere, edizione 2023.

Con la partecipazione di Vittorio Castellani aka Chef Kumalè.

Star bene al Mercato - Tre incontri estivi anteprima di SaluTO 2023

Per la sua V edizione SaluTO, l’evento divulgativo per contrastare le fake news sulla salute, anticipa quest’anno il tradizionale appuntamento di ottobre con “Star bene al Mercato con SaluTO” un ciclo di tre serate, sviluppate sempre seguendo sempre il fil rouge Spot the fake, smaschera la falsa informazione. Sede di tutti gli appuntamenti 2023 sarà sempre il Mercato Centrale di Torino.

Tema della prima giornata, mercoledì 5 luglio: i consigli per vivere bene nell’estate: dai prodotti di stagione adatti a contrastare il caldo torrido, agli accorgimenti per riposare bene, fino ai suggerimenti per fare sport e rigenerare la mente, mettendo da parte lo stress. Con un focus dedicato alle app per il monitoraggio della salute. Protagonisti, come tradizione per SaluTO, gli esperti della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi e del Politecnico di Torino, che risponderanno a domande, dubbi curiosità del pubblico sui temi trattati.

L’incontro sarà disponibile anche in streaming sui canali FB di SaluTO - Medicina e benessere e di Vittorio Castellani (aka Chef Kumalè).

Interverranno:

• Alessandro Cicolin, Direttore del Centro di Medicina del Sonno, Ospedale Molinette, Università degli Studi di Torino.

• Chiara Crespi, Psicologa, psicoterapeuta e specialista in psicologia clinica.

• Maria Cristina Ghigo, Biologa, nutrizionista sportiva e delle malattie metaboliche.

• Marco Minetto, Professore di Medicina Fisica e Riabilitativa, Università degli Studi di Torino.

• Filippo Molinari, Professore di Bioingegneria elettronica e informatica, Politecnico di Torino.

Modera Federico Mereta, giornalista scientifico.

Show Cooking di Chef Kumalè

Per dare un’applicazione immediata ai consigli della nutrizionista Maria Cristina Ghigo, Vittorio Castellani aka Chef Kumalè, durante l’incontro in collegamento video dalla cucina didattica al primo piano del Mercato Centrale, preparerà quattro portate, concordate con l’esperta, dialogando con relatori e pubblico. Al termine dell’incontro, per completare l’esperienza formativa con quella sensoriale, i partecipanti potranno assaggiare i piatti preparati.

Corner olfattivo di Múses - Accademia Europea delle Essenze

Nello spazio Fare del Mercato Centrale dove si terrà l’incontro sarà allestito un corner olfattivo, per approfondire l’esperienza di profumi e aromi che sono parte essenziale del sapore e del piacere del cibo, con consigli sulle essenze più adatte all’estate. In collaborazione con Múses, Accademia Europea delle Essenze.

Il palinsesto delle anteprime “Star bene al Mercato con SaluTO” proseguirà il 16 e il 27 settembre, con altri due incontri, arricchiti da cineforum con la partecipazione di attori e registi di livello nazionale:

• 16 settembre - ore 18.30 - “Di che sangue sei? Come mantenere in salute il liquido che ci dà la vita”