L'intelligenza artificiale trasforma il settore sanitario e migliora le opportunità di crescita

In un mondo in continua evoluzione tecnologica, l'intelligenza artificiale si è affermata come una forza trainante in molti settori, compreso quello sanitario. Essendo in grado di elaborare enormi quantità di dati e di apprendere dai risultati, l’IA sta rivoluzionando il modo in cui vengono forniti i servizi sanitari, migliorando la qualità delle cure e offrendo nuove opportunità di crescita.

Il “boom” dell’intelligenza artificiale

Tutti vogliono partecipare alla grande corsa dell’intelligenza artificiale, anche chi ha fatto degli investimenti la propria professione. Investire sull'IA è diventato un tema scottante nel contesto del trading, poiché quando viene applicata al settore finanziario consente di ottenere numerosi vantaggi. Ma che cos’è il trading? Nel contesto degli investimenti finanziari, il trading si riferisce all'attività di compravendita di strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni, materie prime, valute e altri prodotti finanziari, al fine di trarre profitto dalla variazione dei prezzi. Mentre gli investimenti si basano su un approccio più a lungo termine, il trading si concentra sui profitti a breve termine attraverso l'acquisto e la vendita frequente di strumenti finanziari.

Analisi e strategie guidate dall’IA

I sistemi di intelligenza artificiale possono fornire agli investitori preziose informazioni per prendere decisioni più informate e tempestive, grazie alla capacità di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale e di identificare modelli e tendenze. L'IA può essere utilizzata per analizzare i mercati, individuare opportunità e ottimizzare le strategie di investimento. Inoltre, integrare l’intelligenza artificiale nelle operazioni di trading può contribuire a migliorare la gestione del rischio, poiché è in grado di valutare e quantificare in modo più accurato le potenziali perdite.

Investire nel settore sanitario

Allo stesso tempo, con il trading è possibile investire in diverse branche del settore sanitario e trarre vantaggio dagli sviluppi in corso e da quelli futuri. “I casi d’uso per l’IA e per il ML (Machine Learning) si trovano in qualsiasi segmento dell’assistenza sanitaria: la differenza è per quanto tempo sono stati applicati e in che misura [...]. Anche nei settori in cui la loro adozione è nelle fasi iniziali, riteniamo che i vantaggi di IA e ML non saranno ignorati, ma studiati attentamente e sempre più diffusi”, afferma Salveen Richter, Lead Analyst per il settore biotecnologico statunitense di Goldman Sachs Research.

Aziende farmaceutiche e biotecnologiche

Le aziende farmaceutiche e biotecnologiche sono coinvolte nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci e terapie innovative. Queste aziende possono beneficiare di nuove scoperte scientifiche, di avanzamenti nella ricerca medica e, naturalmente, hanno tratto vantaggio dall’implementazione dell’IA. Dall’altro lato, le performance degli stock farmaceutici dipendono anche da fattori esterni e incontrollabili, come le nuove normative e le condizioni di mercato.

Per ridurre la volatilità delle azioni ed essere meno dipendenti da decisioni esterne, molte aziende farmaceutiche hanno scelto di concentrarsi maggiormente sulla produzione e la commercializzazione di farmaci già approvati, lasciando la ricerca e lo sviluppo alle aziende biotecnologiche. Hanno adottato questa strategia aziende importanti come Johnson and Johnson, Roche, Pfizer e Astrazeneca.

Aziende che producono tecnologia sanitaria

Le aziende che sviluppano e forniscono soluzioni tecnologiche per il settore sanitario, come apparecchiature mediche, software e piattaforme digitali, sono un altro segmento in crescita. Parte del loro successo deriva dall'adozione di tecnologie innovative nel settore sanitario, come l'IA, l'Internet of Things (IoT) e l'analisi dei dati, per cui nel 2023 queste aziende potrebbero crescere ulteriormente. Le azioni di Medtronic PLC, ad esempio, hanno già registrato un aumento del 13,64% dall’inizio dell’anno.

Sinergia di successo tra IA e sanità

Gli investitori non sono i soli ad aver riconosciuto le potenzialità dell’intelligenza artificiale. L’IA sta rivoluzionando il settore sanitario poiché permette di migliorare la qualità dell’assistenza medica, di effettuare diagnosi più accurate e di gestire le risorse in modo più efficiente. Le aziende farmaceutiche e quelle che producono tecnologia sanitaria sono le prime a beneficiarne, e i risultati si vedono sui loro stock. Tuttavia, è importante ricordare che le loro performance sono influenzate da una serie di fattori interni ed esterni, quindi non sono esenti da rischi.