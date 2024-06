"Il cabaret in piazza", a Torino Nord si ride con la rassegna estiva di Piazza Commerciale Botticelli

Si dice che ridere sia una medicina per il corpo e un tonico per l’anima. Per il terzo anno consecutivo, con l’arrivo dell’estate, la rassegna “Il Cabaret in Piazza!” si prepara a spargere risate e buon umore nello spazio pubblico al centro del complesso Piazza Commerciale Botticelli (via Sandro Botticelli 85 – Torino) con spettacoli di cabaret e stand up comedy, sempre gratuiti e ad accesso libero, in compagnia di alcuni dei comici più noti al pubblico televisivo.

Anche quest’anno la manifestazione segue una formula ormai rodata: ogni appuntamento è presentato dal cabarettista e attore torinese Mauro Villata che, da consumato e apprezzato maestro di palco di Piazza Botticelli, precede e introduce il collega ospite d’eccezione della serata. Questa nuova edizione si presenta con una programmazione più estesa rispetto alle precedenti, con sei appuntamenti in cartellone. Si parte il 19 giugno alle ore 19.00, per proseguire in tutti i mercoledì successivi, fino al 24 luglio.

Sul palco della Piazza Commerciale Botticelli si alterneranno Max Pisu e Stefano Chiodaroli (19 giugno), Dado (26 giugno), Emanuela Aureli (3 luglio), Marco Marzocca (10 luglio), Massimo Bagnato (17 luglio) e Valentina Persia (24 luglio). Una rassegna che rende omaggio alla grande tradizione italiana del cabaret portando in scena tutti gli elementi tipici di quest’arte: monologhi dissacranti, improvvisazioni, la riproposizione di personaggi celebri consacrati nei più famosi show televisivi degli ultimi anni, sketch e parodie.

Nel doppio appuntamento in occasione della prima data del 19 giugno, Max Pisu propone il suo spettacolo “Affetti instabili”, firmato in collaborazione con Riccardo Piferi. Gli affetti stabili sono quei rapporti affettivi consolidati con le persone che più ti sono vicino. La vita però ci insegna che lì, dietro l’angolo, in agguato, c’è sempre qualcuno o qualcosa che potrebbe minare questa stabilità: un amante? Un amico non troppo amico? Un congiunto non troppo congiunto? Un fidanzato non troppo fidanzato? In questo spettacolo ci si rende conto di come sia prezioso e allo stesso tempo difficile mantenere dei rapporti veri, quanto possano essere fragili gli affetti che consideriamo “stabili” e quanto poco ci voglia perché si rivelino “instabili. Personaggi “normali” e bizzarri allo stesso tempo, calati in situazioni quotidiane ma paradossali. Ma in fondo gli affetti instabili fanno parte di questi “tempi instabili” dove il mondo è un cantiere a cielo aperto in cui tutto cambia velocemente. A noi non resta che osservare, con ironia, la trasformazione, immaginando quello che verrà.

Si prosegue con Stefano Chiodaroli. L’attore varesino porta in scena i diversi personaggi che lo hanno reso celebre in oltre trent’anni di partecipazioni televisive in trasmissioni quali Zelig e Colorado Cafè. Non solo quindi "Il panettiere" ma anche altre indimenticabili maschere tra cui il "Mago Abat Jour", "Tempesta ormonale" e molti altri. Oltre ai personaggi, si assisterà anche ad un Chiodaroli nudo e crudo che racconterà con monologhi molto divertenti alcune fasi della sua vita.

La Piazza Commerciale Botticelli è il polo al servizio della Circoscrizione 6 di Torino. Comprende il Superstore Coop e Trony; attività commerciali e di servizio quali Unigross, KIK, il poliambulatorio Cidimu e Bludental; una food court con La Piadineria, Sushiko, We Grill e il Fiorfiore Cafè del Superstore Coop.

Per ulteriori informazioni: piazzabotticelli.it