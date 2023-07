Collegno, giovane astigiano trovato in possesso di ecstasy e di un coltello: arrestato dalla Polizia locale

In possesso di droga e di un coltello, giovane astigiano arrestato a Collegno

Un giovane di 21 anni di Asti è stato arrestato dalla polizia municipale di Collegno per detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di arma da taglio. Insieme a un altro giovane torinese era stato fermato da una pattuglia vicino a una scuola in via Martiri XXX Aprile.

Alla vista degli agenti, i giovani avevano cercato di allontanarsi rapidamente. Durante la perquisizione è stato scoperto che il giovane astigiano nascondeva un coltello a serramanico completamente aperto e 33 involucri contenenti ecstasy. Sono stati anche recuperati altri due involucri contenenti sostanza stupefacente, che il giovane aveva tentato di buttare.

"L'arresto effettuato è una ulteriore conferma del prezioso lavoro che i nostri agenti svolgono quotidianamente per il controllo del territorio - afferma il sindaco di Collegno Francesco Casciano - Un'attività spesso poco conosciuta ma che porta a risultati significativi grazie alla professionalità, alla passione e all'impegno dei nostri agenti".