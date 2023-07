Crollo palazzina strada Bramafame, per la morte del piccolo Aron chiesta la condanna per Ernesto Pennesi

Una tragedia che aveva sconvolto non solo Torino, ma l'Italia intera. Il 24 agosto 2021 un'esplosione dovuta a una fuga di gas in una palazzina in strada del Bramafame, costò la vita a un bimbo di quattro anni, Aron Tila, che insieme ai genitori si era trasferito in Piemonte dalla provincia di Napoli da pochissimo tempo.

Chiesti 2 anni e 4 mesi per l'artigiano

Oggi, in tribunale, il pm Giorgio Nicola ha chiesto una condanna a 2 anni e 4 mesi per un artigiano, Ernesto Pennesi, 69 anni, che abitava nella stessa via e che secondo le indagini aveva svolto, tempo addietro, dei lavori nell'edificio. L'uomo ha invece respinto ogni coinvolgimento.

Dolore e rabbia dei familiari di Aron

L'avvocata Esmeralda Elmazi, patrono di parte civile per i genitori di Aron, ha sottolineato che la famiglia non è ancora riuscita a riprendersi dalla tragedia. Il legale ha chiesto una provvisionale (un acconto sul risarcimento da quantificare in sede civile) di 150mila euro per ciascuno.

Nello scoppio ci furono altri feriti. Uno di loro, come ha spiegato il suo avvocato di parte civile, Aldo Favazza, "ebbe ustioni fra il 50 e il 59% del corpo, di cui dal 40 al 49% di terzo grado, e porta addosso ancora i segni di quanto successe". Il legale ha quantificato il danno in 162mila euro.