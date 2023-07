Tragedia in autostrada, auto si ribalta ed esce di strada: conducente muore sul colpo

Tragedia questa notte in autostrada, dove il conducente di un'auto, Massimiliano Benvenuti, 49enne di Lucento, è morto sul colpo dopo che la vettura che stava guidando si è ribaltata ed è uscita di strada.

L’incidente mortale è avvenuto prima del Sito Interporto, in direzione Milano, per cause ancora da stabilire ma non ha coinvolto altri veicoli. Traffico rallentato a causa dei curiosi che si sono fermati per capire cosa fosse successo.

Lunedì 10 luglio sono in programma i funerali, il rito sarà celebrato a partire dalle ore 10 nella parrocchia SS. Cosma e Damiano di Borgaro Torinese, in piazza della Fontana 6. Domenica 9, con inizio alle 19, nella stessa parrocchia sarà recitato il rosario.l al salma sarà sepolta nel cimitero di Borgaro.