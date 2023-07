Franchising, istruzioni per l'uso: Confesercenti Torino propone il suo sportello per le aziende

Confesercenti Torino apre lo sportello “Franchising Point”. L’obiettivo è quello di fornire informazioni su come aprire un’attività nel settore franchising. Dalle consulenze su contratti di franchising ai business plan, fino al geomarketing e non solo. Si tratta di un supporto anche a tutte quelle aziende che intendono diventare franchisor, registrando il marchio e fornendo tutte le consulenze necessarie per ampliare la rete di franchising. Confesercenti opera nel settore attraverso la sua federazione di categoria Federfranchising, alla quale sono iscritti sia i franchisor, ovvero i marchi, sia i franchisee, quindi le aziende che si affiliano ai marchi.

“Si tratta – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – di un ampliamento dei nostri servizi dedicati alle imprese, in un campo che sta avendo uno sviluppo significativo ma che bisogna conoscere bene in tutte le sua implicazioni – giuridiche e organizzative – per potervi operare con successo. Abbiamo professionisti competenti per offrire a chi già opera nel settore o vuole entrarvi i giusti consigli“.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 6 luglio alle 10,30 nella sede torinese di corso Principe Eugenio 7f nell’àmbito del workshop “Il franchising nell’era digitale: dalla creazione del brand al successo della rete”.

L’obiettivo del workshop è quello di offrire ai partecipanti le dovute informazioni in merito alla formula commerciale del franchising, una formula di successo, in Italia e all’estero, che continua a crescere, consentendo opportunità di sviluppo per le imprese e per l’occupazione.