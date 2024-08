Folgorato alla festa di Ceres, il vicesindaco lotta tra la vita e la morte

Grave incidente all’evento “Valliadi” di Ceres che ha coinvolto il vicesindaco del comune, Mauro Poma, che in questo momento sta lottando per restare in vita.

Secondo le prime ricostruzioni Poma si sarebbe appoggiato a un palo in ferro della tensostruttura dove si stava collegando una cucina mobile, in fase di allestimento per l’evento che sarebbe partito questo pomeriggio.

La forte scarica elettrica ha colpito il vice primo cittadino che sarebbe caduto a terra, perdendo conoscenza.

Diversi i tentativi di rianimarlo sul luogo dell’incidente. Reduce da un arresto cardiaco prolungato causato dalla folgorazione, una volta fatto ripartire il battito è stato intubato e trasportato con elisoccorso in gravi condizioni all'Ospedale Molinette di Torino dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata.



Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.