“Nessuno resta a casa”: Grugliasco trova i fondi per permettere alla orchestra Magister Harmoniae di andare a Vienna

Nei giorni scorsi, presso la Sala Consiliare del Comune di Grugliasco, alla presenza del Sindaco Emanuele Gaito, il Vice Sindaco Elisa Martino, l’Assessore alla Cultura Federica Petrucci, Diego Sarno Consigliere Regionale e coordinatore di Avviso Pubblico Enti Locali e Regione contro le mafie e corruzione, Davide Dal Ben Consigliere Comunale, Guido Pirrone Comandante dei Carabinieri di Grugliasco, Antonio Marzola Presidente della Società Le Serre con Marco Cucchietti Direttore della Società Le Serre, si è tenuta la Conferenza Stampa dove si è presentato il successo del Progetto “SOS INCLUSIONE… Nessuno resta a casa”, progetto di alto valore culturale e di grande impatto sociale, poichè ha toccato il tema dell'INCLUSIONE.

Una trasferta prestigiosa… ma anche particolarmente onerosa dal punto di vista economico; pertanto l’Associazione Musica Insieme APS ha lanciato il 2 maggio scorso la campagna di crowdfunding “SOS INCLUSIONE… Nessuno resta a casa”, raccolta fondi online su Piattaforma “Produzioni dal Basso”, per permettere a tutta la sua Orchestra Magister Harmoniae, il Coro e gli accompagnatori dei minorenni, di partire per Vienna, NESSUNO ESCLUSO.

Si è sperato in un GOL di almeno € 30.000, ma la Raccolta Fondi ha superato di gran lunga le aspettative, raggiungendo quota € 40.700. In tal modo tutti i giovani orchestrali potranno partecipare ai concerti di Vienna per i quali sono stati scelti ad un costo abbattuto della metà.

L’invito al “Summa Cum Laude”

Vienna, una giovanissima Orchestra Magister Harmoniae da Grugliasco al prestigioso “Summa Cum Laude International Youth Music Festival”.

Sull’invito è stato scritto:

“Onorati di aver ricevuto la candidatura dell’Orchestra Magister Harmoniae, la quale ha superato brillantemente le fasi di selezione aggiudicandosi il prestigioso accesso alla fase finale.”

L’Orchestra Magister Harmoniae ed il Coro dell’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco sono stati invitati alla 15esima edizione del “Summa Cum Laude International Youth Music Festival” a Vienna, capitale mondiale della Musica. Il Festival, organizzato da VIA MUSICA con la partnership di Concerts-Austria (Vienna International Association for Music and Cultural Exchange), accoglie le migliori orchestre provenienti da tutto il mondo.

La Magister Harmoniae di Grugliasco, diretta dal M° Elena Gallafrio, è tra le pochissime Orchestre italiane che in questi anni sono state invitate a presenziare a questo prestigioso Festival, che si svolge quest’anno dal 30 giugno al 5 luglio 2023 e che si tiene, fra le altre, nella meravigliosa Sala dorata del Musikverein, considerata tra le più eleganti Sale da Concerto, famosa in tutto il mondo per il Concerto di Capodanno, proprio a Vienna nella culla della Musica, patria di Mozart. Ѐ la sede principale della Wiener Philharmoniker, il nome con cui è universalmente conosciuta l’Orchestra Filarmonica di Vienna, una delle più note e prestigiose orchestre al mondo, ed è il sogno di ogni musicista poter suonare in quella sala.

Un’occasione unica in cui sono stati chiamati a rappresentare l’Italia e suoneranno proprio le Colonne Sonore dei film più belli. Sono 26 quest’anno le Orchestre partecipanti al Festival e provengono dall’Australia, Austria, Canada, Cina, Taipei Cinese, Italia, Olanda, Norvegia, Filippine, Porto Rico, Singapore, Spagna e Stati Uniti d’America.

“Arriveranno a Vienna le migliori orchestre giovanili del mondo”, dichiara il Direttore del Festival Saul Zaks, già Direttore Artistico della celebre Orchestra Wiener Philharmoniker.

La Borsa di Studio

Con una dedica alla giovane Ludovica Gilardi, l’Associazione Musica Insieme APS ha deciso di dedicare proprio a lei la raccolta fondi con la BORSA DI STUDIO Ludovica Gilardi, attraverso il crowdfunding per il progetto “SOS INCLUSIONE... Nessuno resta a casa”

Ma chi era Ludovica Gilardi?

Ludovica aveva solo 22 anni, una bellezza fuori dal comune. Studiava medicina, faceva volontariato, lavorava, amava l'arte, l'umanità e la musica. Credeva nella giustizia, sposava le cause dei più deboli, aveva sempre una parola gentile per tutti. Si impegnava in progetti sociali e in qualsiasi posto andava lasciava un'impronta delicata di gentilezza. La sua sensibilità, però, evidentemente, in questo momento così buio per tutti i giovani, non le ha permesso di vedere una luce davanti a sé.

Il calendario degli eventi artistici

30 giugno Cerimonia di apertura nell’imponente Duomo di Santo Stefano

1 luglio Primo concerto nella Sala d’Oro del Musikverein, da dove ogni anno viene trasmesso il concerto di Capodanno

2 luglio Concerto al Castello di Esterházy, nella Haydnsaal, la Sala di Haydn

3 luglio Concerto al Teatro MuTh, teatro moderno, con acustica perfetta

4 luglio Workshops e seminari presso l’Università della Musica di Vienna, una delle più grandi Università d’arte del mondo

5 luglio Cerimonia di chiusura all’interno del Municipio di Vienna

L’Esito del Progetto “SOS INCLUSIONE… Nessuno resta a Casa”

Raccolti € 40.700 - Ringraziamenti

Per questi risultati l’Associazione Musica Insieme APS RINGRAZIA i circa 202 Donatori che hanno donato senza ricompensa, la Regione Piemonte e la Fondazione Piemonte dal Vivo, oltre che il Comune di Grugliasco.

Si ringraziano le nonne le mamme e le amiche che hanno preparato le torte da offrire agli eventi; chi ha organizzato eventi e spettacoli CON l’Associazione e PER l’Associazione.

Si ringraziano le seguenti associazioni e aziende: Moving Stills Photography, 4foodies srl food delivery, Distretto Rotary 2031, Distretto Rotarct 2031, Viartisti Teatrimpegnocivile, Ford Authos Società Benefit, Scavino Musica, Da Costa di Butuc Costantin pizzeria Grugliasco, L’Amicale De l’Oreal, Di MASSA srl, GAI sas, RistoBar Le Serre di Grugliasco, Cidiu, Associazione Calabresi per la Legalità, Gryphon Music.

L’Associazione Musica Insieme APS non è nuova a progetti di crowdfunding vincenti.

Infatti nel 2018 venne già realizzato con successo un crowdfunding permettendo all’Associazione la realizzazione di un viaggio-testimonianza in Sicilia in occasione dell’Anniversario della morte di Peppino Impastato a Cinisi, realizzando 3 concerti, uno proprio a Cinisi, uno al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo con l’Artista Giò Di Tonno e a “Casa di Paolo Borsellino” fino a percorre i 100 Passi a “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”.

Al ritorno da Vienna, il 17 luglio, l’Orchestra ed il Coro Magister Harmoniae saranno accolti nel Palazzo della Regione Piemonte dal Presidente Cirio, che ci tiene a congratularsi con loro.

Per informazioni:

Associazione Musica Insieme APS

T 011.7807894 e 351.5260588

Facebook @MusicaInsiemeGrugliasco

Instagram @musicainsiemeapsgrugliasco