Dove vanno in vacanza i piemontesi? Il Sud Italia la meta più gettonata. In Europa Spagna, Albania e Croazia

Il turismo outgoing piemontese per l’estate si mostra particolarmente dinamico con conferme per alcune mete “evergreen” e novità. A livello generale reggono bene le vacanze a medio raggio con una tendenza a privilegiare, in Italia, il Sud e le isole maggiori.

Riprende vigore l’interesse per l’Estremo Oriente e per l’Africa. In calo invece (-20% circa) rispetto agli ultimi anni le prenotazioni per gli Stati Uniti sulle quali incidono le valutazioni negative rispetto alle politiche dell’amministrazione Trump e l’intensificazione dei controlli alla frontiera con numerosi respingimenti di turisti. È quanto emerge da un’indagine condotta da FIAVET Piemonte, l’associazione delle agenzie di viaggio e degli operatori del turismo.

Le nuove tendenze dei consumatori in Piemonte

I consumatori tendono a non concentrare più tutta l’attenzione sulle vacanze estive, con soggiorni e viaggi più brevi per concedersi periodi di vacanza in altri momenti dell’anno.

Quanto alla tipologia di viaggio le crociere stanno vivendo un ritorno di fiamma e vengono generalmente preferite rispetto ai villaggi turistici.

Le destinazioni: Italia, Europa, Estremo Oriente e Africa

Il medio raggio resiste molto bene con molti consumatori che scelgono il mare del Sud Italia, della Sicilia e della Sardegna, senza escludere una meta tradizionale come la Liguria. In Europa continuano a riscuotere successo destinazioni storiche come Spagna (isole Baleari soprattutto), la Corsica, la Grecia e la Croazia mentre cresce l’attenzione per l’Albania.

Al di fuori del Vecchio Continente è nuovamente cresciuto l’interesse per l’Estremo Oriente – con Giappone e Sri Lanka in cima alle preferenze -, regge bene l’Africa con mete come Sudafrica, Namibia, Tanzania, Kenya, Seychelles e, nel Nord, Egitto e Tunisia, con quest’ultima che vede crescere lievemente le prenotazioni rispetto allo scorso anno.