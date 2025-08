Giro di vite dei carabinieri contro il lavoro nero: oltre 20 mila euro di multe

Anche nel mese di luglio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino, congiuntamente ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato servizi mirati per il contrasto del lavoro nero, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività commerciali attenzionate (bar, minimarket e negozi di riparazione ed assistenza telefonia) sono tutte concentrate in Torino.

Le irregolarità riscontrate

In un minimarket di Corso Giulio Cesare sono state rilevate le seguenti irregolarità: presenza di un lavoratore in nero ed irregolare sul territorio nazionale; mancanza del documento di valutazione dei rischi e la presenza di sistemi di videosorveglianza non autorizzati all’interno dei luoghi di lavoro; contestata l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale.

In un bar di Corso Giulio Cesare sono state rilevate le seguenti irregolarità: presenza di un lavoratore in nero; decisa l’immediata sospensione dell’attività per aver impiegato lavoratori in nero superiore al 10% della forza lavoro.

Il titolare di un bar in Via Urbino è stato sanzionato poiché all’interno del suo locale era presente un sistema di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione dell’Ispettorato dell’Area Metropolitana. Analoga sanzione è stata elevata al titolare di un minimarket di Corso Regina Margherita. A seguito dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di ventunomila euro e sono stati identificati nove lavoratori.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.