Venaria Reale, controlli sul lavoro: quattro esercizi commerciali sanzionati

Nel mese di giugno 2023, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale Carabinieri di Torino, hanno svolto dei controlli di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del fenomeno del lavoro in nero.

Le verifiche ispettive sono state effettuate nel torinese ed in particolare nel territorio di competenza del Comando Compagnia Carabinieri di Venaria Reale: quattro gli esercizi commerciali sanzionati, di cui uno con il deferimento del titolare per gravi mancanze in materia di sicurezza.

I militari hanno constatato violazioni di carattere penale, in particolare la mancata costituzione del (RSPP), Servizio di Prevenzione e Protezione, è scattata per il trasgressore l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e per impiego di personale in nero, la riapertura delle attività colpite dai provvedimenti di sospensione potrà quindi avvenire solo al ristabilirsi delle idonee condizioni di sicurezza ed all’assunzione del personale impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

In tutti e quattro gli esercizi commerciali è stata riscontrata la presenza di lavoratori in nero, complessivamente è stata verificata la posizione lavorativa di 53 lavoratori impiegati in svariate attività (ristorazione, bar, piccole aziende artigiane), di questi 8 sono risultati completamente in nero e dovranno quindi esser assunti dal periodo risultato “sommerso”, oltre al pagamento delle sanzioni previste per il datore di lavoro.

Le sanzioni comminate ammontano ad euro 34.300 .