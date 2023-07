Ecomusei Palcoscenico: al via la seconda edizione della rassegna di Piemonte dal Vivo

In partenza il 7 luglio la seconda edizione di Ecomusei Palcoscenico Naturale con un cartellone di 18 spettacoli da luglio ad ottobre per incentivare la scoperta degli ecomusei piemontesi e del loro territorio.

Piemonte dal Vivo, in sinergia con la Regione Piemonte e Abbonamento Musei, lavora insieme alla Rete Ecomusei Piemonte per dare vita ad un cartellone di eventi site specific presso gli Ecomusei della Regione. Un progetto nato e sviluppato in maniera condivisa dalle istituzioni affinché gli spazi culturali e alcune forme di teatro si incontrino al di là della performance per stimolare la partecipazione attiva delle comunità locali e portare benessere alle comunità che le abitano.

Si parte da Alpignano con l’Ecomuseo Sogno di Luce “Alessandro Cruto” (7 luglio) con lo spettacolo L’altro mondo ispirato all’omonimo libro. La pièce va in scena con il format “Teatro a Pedali” grazie al quale è possibile realizzare uno spettacolo dal vivo ad impatto zero, alimentando la scena con un sistema di co-generazione elettrica azionato da una serie di biciclette. Lo spettacolo è ospite anche dell’Ecomuseo della Pastorizia (8 luglio - Pietraporzio, CN) e dell’Ecomuseo delle Rocche e del Roero (9 luglio - Cisterna d’Asti, AT).

Per info: piemontedalvivo.it