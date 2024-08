Buche in collina, gli interventi in Strada San Vito slittano al 2025 per Giro e Tour

Per le buche della collina bisognerà aspettare la primavera del 2025. L'ha annunciato l'assessore alla manutenzione della viabilità Francesco Tresso in risposta a un'interpellanza del vice capogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha denunciato le condizioni della Strada San Vito. Segnalata anche la presenza, da più di un anno, di uno specchio rotto in Strada della Creusa, che porta a problemi di visibilità e mina la sicurezza stradale.

Tresso: "Lavori posticipati per Giro e Tour"

"L'intervento - ha spiegato Tresso - era previsto per la fine del 2024, ma a causa di altri lavori per il passaggio di Giro d'Italia e Tour de France sono stati posticipati e programmati per la primavera del 2025, in fase di aggiudicazione. Riguardo lo specchio, è giunta la segnalazione ai vigili urbani a giugno scorso e previsto l'intervento di sostituzione e rimozione entro la fine di agosto".

Firrao: "Situazione inaccettabilie"

"La situazione di Strada San Vito è pressoché inaccettabile - ha commentato Firrao - è già difficile percorrerla in macchina e disastroso in bici o in scooter. In generale le condizioni delle strade della collina sono disastrose, in più adesso c’è la situazione di Strada Sant’Anna che è non accessibile per Bus e corrieri. Bisogna intervenire non solo con più risorse ma anche in cabina di regia. Anche la collina fa parte di Torino e i residenti hanno diritto di avere gli altri servizi che hanno gli altri cittadini".

Quasi 1.500 segnalazioni