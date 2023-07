"La cura" di Battiato diventa un album illustrato: la presentazione a Piossasco

La cura”, il capolavoro musicale di Franco Battiato, una delle canzoni più note e amate del grande cantautore, un'esplosione di passione e sentimento, di suggestioni filosofiche e oniriche, è diventato un album, pagine – e non poteva essere altrimenti - dai toni sognanti, intimi, delicati grazie alle illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini, tra i nomi più apprezzati del panorama contemporaneo, una cattedra di Illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e all’Università degli Studi di Padova e prestigiosi premi vinti in carriera.





Si intitola proprio “La cura”, è edito da Einaudi Ragazzi, e viene presentato domenica 16 luglio alle 18 nel giardino di Casa Lajolo a Piossasco per la rassegna “Bellezza tra le righe”, inserita nel cartellone di “Luci sui Festival”, attività promossa dal Salone Internazionale del libro per supportare la diffusione e la conoscenza delle realtà legate al mondo della lettura e dei libri. Il cartellone di quest’anno di "Bellezza tra le righe" è proprio dedicato alla “cura” e intorno a questo concetto ruota il titolo, “Maneggiare con cura. Incontri e letture per mettersi in salvo”: sappiamo curare? Sappiamo curarci? Sappiamo prenderci cura? In che modo?

Dunque, non poteva mancare questo volume illustrato, raffinato, delicato, pensato in realtà per tutti, grandi e piccoli, per scoprire o riscoprire la dedizione e il supporto incondizionati per la persona amata: poesia, colore e passione si uniscono e ne emerge il concetto profondo dell’amore come ‘cura’, verso se stessi, gli altri, la propria anima.

Il brano "La cura" è del 1997 e fu eletto "Canzone italiana dell'anno" al Premio italiano della musica del 22 marzo 1997. La sua versione digitale è certificata triplo disco di platino con oltre 150.000 copie vendute. Nel libro quei versi che fanno leva sul potere terapeutico della musica e delle parole, ricorrendo a suggestioni filosofiche («Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza»), esotiche («Vagavo per i campi del Tennessee / come vi ero arrivato chissà») e oniriche («Più veloci di aquile i miei sogni / attraversano il mare») vengono accompagnati dalle illustrazioni. Da un lato la ricercatezza dei versi di Battiato, dall’altro l’elegante maestria dei dettagli delle tavole per un gioco a volte semplice, a volte enigmatico, nel segno della bellezza.