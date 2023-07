Tre film di TorinoFilmLab in gara al Locarno Film Festival 2023

Il TorinoFilmLab, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, inaugura la stagione estiva con tre première mondiali che verranno presentate nella sezione competitiva “Concorso Internazionale” alla 76° edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 2 al 12 agosto 2023.

Il primo film è HOME (BAAN) di Leonor Teles, film portoghese prodotto da Uma Pedra no Sapato e distribuito da Totem Films, la cui sceneggiatura è stata sviluppata nel corso del 2020 nella classe ScriptLab del TorinoFilmLab. Il film mescola passato e presente in una storia che si intreccia tra Lisbona e Bangkok.

Presente in Concorso anche SWEET DREAMS, opera seconda della regista Ena Sendijarević, sviluppata sempre grazie al programma TFL ScriptLab – incentrato su progetti in uno stadio iniziale di sviluppo – nel 2019. Il film è ambientato in tarda epoca coloniale in una remota isola indonesiana, tra le piantagioni di zucchero. È prodotto da Lemming Film e coprodotto da Plattform Produktion, VPRO, Film ï Vast, Talamedia con distribuzione internazionale in capo a Heretic; nella realizzazione sono coinvolti complessivamente i Paesi Bassi, la Svezia, l’Indonesia e l’isola La Riunione.

Il terzo titolo è stato anch’esso sviluppato all’interno dello ScriptLab del 2019: THE PERMANENT PICTURE (LA IMATGE PERMANENT), esordio alla regia di Laura Ferrés. Il film ispano-francese comincia nella Spagna rurale del Sud, quando una madre adolescente sparisce nel cuore della notte. L’opera è prodotta da Fasten Films, coprodotta da Le Bureau e distribuita da Be for Films.

Tra gli alumni del TFL presenti a Locarno ci sarà, nella sezione Fuori Concorso, Bertrand Mandico con il suo CONANN presentato recentemente a Cannes e con la premiere internazionale di NOUS LES BARBARES; mentre l’alumna Una Gunjak presenterà EXCURSION (Concorso Cineasti del presente).