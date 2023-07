Una Notte al Museo Egizio: apertura serale straordinaria con djset e visite alle sale espositve

Torino darà nuovamente il benvenuto al pubblico di Club Silencio per un'imperdibile serata tra Music, Drink & Play.

Durante l'evento, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un affascinante viaggio nell'antico Egitto attraverso i tesori del rinomato Museo delle Antichità Egizie di Torino, famoso in tutto il mondo per il valore e la qualità dei suoi preziosi reperti, secondo solo al Cairo.