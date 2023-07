Mercato della Terra sotto le stelle: i produttori di Slow Food in centro città per un appuntamento estivo serale

Il Mercato della Terra sotto le stelle è l'appuntamento estivo del Mercato della Terra di Torino, progetto fortemente voluto dalla Condotta Slow Food di Torino Città e nato a fine marzo 2023 per dare massima espressione alla ricchezza culturale, agricola e gastronomica del territorio.

Il Mercato della Terra nella sua versione classica domenicale si interrompe nei mesi estivi ma si trasforma in un appuntamento che dal tardo pomeriggio arriva fino a sera: ecco il Mercato della Terra sotto le stelle, in piazza Carlo Emanuele II, nel cuore di Torino. Martedì 11 luglio, mercoledì 30 agosto e mercoledì 13 settembre. I migliori produttori del territorio ti aspettano dalle 18 alle 23, l'orario perfetto per conoscere le eccellenze dei produttori di Presìdi, Maestri del Gusto, aderenti al Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e molto altro. Ma anche per assaggiarle, eccezionalmente le sere di Mercato nei locali della Piazza, per un aperitivo o una cena speciali. Il Mercato sotto le stelle è così una festa di piazza, che propone ottime materie prime, buon cibo e i migliori produttori buoni puliti e giusti.