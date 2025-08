Nella Conca del Pra a occhi in su in memoria di Willy Jervis

‘Nella notte lo guidano le stelle’ il titolo dell’iniziativa nata per commemorare il partigiano Willy Jervis, nel rifugio che porta il suo nome.

“La figura di Jervis è ricordata ogni anno dal comune di Villar Pellice, nell’anniversario del giorno della sua morte, il 5 agosto 1944. È da tanti anni invece che come Anpi non davamo spazio alla sua memoria – spiega Monica Barotto, presidente della sezione Anpi Torre Pellice –. Willy Jervis amava la montagna, era anche vicepresidente del Cai di Ivrea. Così abbiamo deciso di spostarci in un contesto montano, e perché non sfruttare lo stesso rifugio intitolato a lui?”.

L’appuntamento è per venerdì 8 alle 18 direttamente al Rifugio. Nella serata verrà proposta un’osservazione del cielo, a cura di alcuni membri della sezione: “Abbiamo provato un po’ a giocare sul significato evocato dal titolo dell’iniziativa e la conca del Prà si presta bene a questa attività astronomica”. È previsto un accompagnamento canoro.

Sabato 9 alle 11 ci sarà un momento di commemorazione a cura dell’Anpi e del Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione.

Per tutta la durata dell’evento sarà presente un’esposizione dedicata alla figura di Willy Jervis. “Si tratta di un restyling della mostra realizzata dagli studenti della classe IV B dell’anno scolastico 2003-2004 dell’istituto professionale Turistico L.B. Alberti di Luserna San Giovanni e Torre Pellice. Lorenzo Tibaldo, presidente del Comitato, era il loro professore di italiano e storia. Molti anni fa l’avevano presentata al Jervis e poi lasciata lì, noi l’abbiamo portata giù, restaurata e la sistemeremo nuovamente su. Lo scopo è raccontare la sua vita a chi passa per il rifugio”, aggiunge Barotto.

Possibilità di cena, pernottamento al bivacco e colazione a 55 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 5 agosto tramite Whatsapp al 3331925809.