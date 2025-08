La Mole si illumina di verde per il bicentenario dell'indipendenza boliviana

Domenica 3 agosto, a partire dalle 12, la sede della Circoscrizione 3 (via Cumiana 15) ospiterà una vera e propria festa, dedicata alla cultura e alle tradizioni della Bolivia, culmine delle celebrazioni organizzate dalla comunità boliviana del Piemonte, con il supporto dell'Associazione Percorsi Intrecciati Onlus e il patrocinato dal Consolato generale della Bolivia di Milano, dalla Circoscrizione 3 e della Città di Torino. L'opportunità di toccare con mano l'anima vibrante della Bolivia - cultura, cucina, canti e balli - è aperta a tutta la cittadinanza, con ingresso libero.



La giornata sarà ricca di attrazioni per tutte le età:

- giochi tradizionali che divertiranno grandi e piccini;

- un viaggio culinario con aperitivi e degustazione di autentica gastronomia boliviana (offerta libera, il ricavato sarà destinato a sostenere importanti progetti comunitari);

- canti e balli travolgenti, con l'esibizione di vivaci gruppi folkloristici;

- il momento clou sarà alle ore 16, con l'atto ufficiale e l'esecuzione dell'Inno Nazionale Boliviano, un inno alla libertà e all'identità.



Nella sera di mercoledì 6 agosto alle ore 21 la Mole Antonelliana sarà illuminata di Verde (colore simbolo della bandiera della Bolivia, che nel vessillo ha anche il rosso e il giallo). Sono i due momenti in cui la comunità boliviana e la città di Torino si uniranno per celebrare il bicentenario dell'indipendenza del paese sudamericano.

Il 6 agosto 1825 non è solo una data, ma il cuore pulsante della Bolivia. Quel giorno, con la firma dell'Atto di Indipendenza, segnò la liberazione dal dominio spagnolo e diede vita a una nazione sovrana. Da allora il paese assunse il nome di Bolivia, in onore di Simón Bolívar, la figura leggendaria che guidò la Nazione come suo primo Presidente. Sedici anni di coraggio, sacrifici e sangue versato hanno plasmato la libertà di un popolo, rendendo il 6 agosto un simbolo sacro per ogni boliviano, sia in patria che nelle comunità sparse per il mondo.