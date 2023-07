Giovanni Cacioppo special guest a Parco Dora Live con Giorgio Bolognese e Marco Carena

Giovanni Cacioppo, uno dei comici più noti lanciati da Zelig, è lo special guest a Parco Dora Live giovedì 13 luglio alle ore 21.00, con il suo spettacolo “Ora io labora”, all’interno del varietà diretto da Giorgio Bolognese e Marco Carena: “Volevo fare altro”. Una serata che vede iniziare il maestro Bolognese con il suo gruppo Area 56, insieme con le canzoni satiriche di Carena per introdurre poi “Ora io Labora” di Giovanni Cacioppo.

Cacioppo porta sulla scena un esilarante monologo, tra mille avventure, sul rapporto tra la gente del sud e il lavoro, o il lavoro del disoccupato. Uno spettacolo in cui Il pubblico diventa l’intimo interlocutore delle indiscrezioni di questo personaggio che espone una condizione che appartiene a molti: la disoccupazione. In una illustrazione del genere umano meridionale, degna di una dissertazione scientifica da premio Nobel, Cacioppo illustra attraverso avventure, congetture ed esperimenti comprovati, il temperamento del soggetto in questione. Alla fine di un discorso privo di ogni dubbio arriverà a dimostrare la seguente formula: Il Meridionale non vuole lavorare. Infatti, come afferma Cacioppo nel suo show, “In Sicilia il lavoro manca, ma non è che si sta male “.