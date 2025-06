Monferrato on Stage fa 10 anni e ora non ha più confini: “Un nuovo modello di azione sul territorio” [VIDEO]

Prosegue fino al 13 settembre la 10ª edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che celebra l’unione tra le eccellenze gastronomiche del territorio e la musica dal vivo, con eventi nei borghi tra le province di Asti, Torino e Alessandria. Dopo l’anteprima del 10 maggio a Villafranca d’Asti e il primo appuntamento del 7 giugno a Cocconato, il cartellone propone altri 11 eventi che mettono in scena il meglio della cultura locale e artistica nazionale.

Sul palco si alterneranno nomi come Cristiano Godano, Guano Padano, Dente, Frankie hi-nrg mc, Roby Facchinetti, Mario Venuti, Paola Turci, Gino Castaldo e I Musici di Francesco Guccini, offrendo un mix di generi musicali e contaminazioni, sempre affiancati da degustazioni e sapori tipici del Monferrato.

La rassegna è sostenuta dal Consiglio Regionale del Piemonte e si inserisce nel progetto SNODI – Colline Co-Creative, finanziato dal PNRR per la rigenerazione culturale dei borghi, con il coinvolgimento di enti locali e il supporto del Ministero della Cultura.

"Il percorso fatto in questi anni ci ha permesso di diffondere un nuovo modello di azione sul territorio ovvero, sinergia tra i soggetti attori dello sviluppo del territorio per una crescita comune di area e non campanilistica – è il commento di Cristiano Massaia, Presidente della Fondazione MOS – il ringraziamento è rivolto a tutti i comuni che hanno siglato con la nostra organizzazione un accordo di collaborazione triennale secondo le norme dell'amministrazione partecipata in base alle nuove normative del terzo settore unico esempio di certo per ora nei nostri territori".

Tra le novità, nasce Nord Ovest Vibes, progetto di scambio culturale e turistico con il Festival del Ponente ligure (Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure). L’obiettivo è costruire un dialogo tra territori uniti da cultura, enogastronomia e tradizioni, superando i confini regionali in nome di una storia comune. Il progetto è sostenuto anche da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Banca di Asti.

"L’ATL è da sempre al fianco degli eventi di alto profilo e possiamo confermare che in dieci anni Monferrato On Stage ha seguito un grande percorso di crescita dando un contributo fondamentale allo sviluppo territoriale e turistico del Monferrato – aggiunge Mariano Rabino, Presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – Con un programma che unisce territorio, paesi, musica, cultura ed enogastronomia, Monferrato On Stage ben rappresenta la grande varietà dell'offerta piemontese ai suoi visitatori».

Tutti i piatti della tradizione monferrina che verranno proposti nel corso della rassegna saranno realizzati delle Pro loco dei comuni aderenti con l’obiettivo di dare risalto alle eccellenze gastronomiche del territorio e di tramandare la cultura e la tradizione culinaria locale.

A collaborare con le Pro loco, anche quest’anno ci sarà la a cura della “Monferrato Rural Food – Brigata del Monferrato”, composta da 10 membri provenienti da 8 differenti Comuni del Monferrato, la Monferrato Rural Food – Brigata del Monferrato si è formata nel 2023 dopo un paio di anni di esperienze collettive e di appuntamenti enogastronomici nell’ambito del Monferrato On Stage realizzati con il supporto e il coordinamento dello Chef Federico Francesco Ferrero e della food maker Anna Blasco. Oggi la brigata ha raggiunto la propria autonomia operativa e realizza alcune serate con il supporto e coordinamento di Anna Blasco.

La proposta gastronomica sarà supportata e coadiuvata da Asti Agricoltura-Confagricoltura che sarà coinvolta nella fornitura dei prodotti dei propri associati ed anche sponsor della rassegna.

Tutto il programma è consultabile al seguente link

https://www.fondazionemos.org/rassegna-2025/.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità è possibile consultare le pagine social: www.facebook.com/FondazioneMOS – www.instagram.com/monferrato.onstage/

L’edizione del 2025 è sostenuta dal Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio di RegionePiemonte, Provincia di Asti, Città metropolitana di Torino e Provincia di Alessandria, in partnership con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Alexala, Asti Agricoltura-Confagricoltura, Banca di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato e Scatolificio Monterosa, Pistal Racing, Consorzio di Cocconato – Riviera del Monferrato, Socon Trade Srl e Enoteca di Ovada e in collaborazione con Monferrato Excellence, Attiva mente, BMU Booking and Managemente Meta.