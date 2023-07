"Aiuto c'è un truffatore". A Torino controllo di vicinato per aumentare la sicurezza [VIDEO]

A Torino controllo di vicinato organizzato. È questa una delle misure che intende portare avanti la Prefettura di Torino, in accordo con la Questura e le altre forze dell'ordine, per aumentare la sicurezza nel capoluogo piemontese. Ad annunciarlo è il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto a margine della Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza. "Ci sono proposte - ha spiegato - per fare dei gruppi: non le ronde, che sono un fenomeno superato, ma collaborazione dei cittadini con le forze di polizia".