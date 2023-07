Come riporre al meglio le camicie?

Riporre le camicie in modo accurato è fondamentale per mantenerle in perfette condizioni e semplificare parte della propria routine quotidiana. Questi capi di abbigliamento richiedono infatti una cura particolare, soprattutto in casa e in viaggio. In questi casi, utilizzare delle custodie per vestiti appositamente progettate potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Scopriamo come fare per riporre al meglio le camicie nell’armadio.

Come stirare le camicie: alcuni suggerimenti

Riuscire a stirare al meglio le proprie camicie è il primo passo per riporle e conservarle al meglio all’interno dell’armadio, anche nelle apposite custodie per vestiti.

Innanzitutto, il momento ideale per stirare le camicie è quando sono ancora leggermente umide. In alternativa, si consiglia di spruzzare dell’acqua fresca sul tessuto e avvolgere il capo su se stesso per almeno 30 minuti, in modo da favorire la rimozione delle pieghe durante la stiratura.

Occorre poi tenere a mente che la temperatura del ferro da stiro va sempre regolata in base al tipo di tessuto, così da non lasciare spiacevoli segni di bruciatura. Ad esempio, la seta e il lino richiedono temperature più basse rispetto al cotone.

Un altro trucco efficace consiste nell’appendere la camicia su una gruccia appena tolta dalla lavatrice, allacciando il primo bottone del colletto. In questo modo, durante il processo di asciugatura, si previene la formazione delle pieghe più fastidiose.

In genere, una stiratura perfetta prevede un percorso ben definito: collo, spalle, polsini, maniche e infine il davanti della camicia e la schiena. Seguendo questi passaggi, sarà possibile sconfiggere anche le pieghe più ostinate.

Una volta stirata, si suggerisce di appendere la camicia su una gruccia e attendere che il vapore si assorba completamente prima di riporla nell'armadio.

Come fare per riporre le camicie nell’armadio

Riporre correttamente le camicie nell’armadio è fondamentale per mantenere questi capi in condizioni ottimali, pronti per essere indossati senza pieghe o sgualciture. Ogni camicia va appesa con cura, prestando particolare attenzione alle spalle e alle maniche e abbottonando a partire dal colletto, a bottoni alterni.

Ecco alcuni suggerimenti per riporre al meglio le camicie nell'armadio:

scegliere la posizione adeguata : per appendere le camicie stirate, si suggerisce di selezionare la parte iniziale o finale dell'asta dell'armadio, in modo da evitare la formazione di pieghe indesiderate;

utilizzare grucce salva-spazio o estensori in plastica : se l’armadio è particolarmente piccolo, è consigliabile acquistare grucce salva-spazio o estensori in plastica. Questi ultimi sono dotati di piccoli buchi che si agganciano all'appendiabiti principale, consentendo di appendere una seconda gruccia in ciascun foro;

suddividere le camicie dagli altri indumenti : quando si ripongono gli indumenti nell'armadio, è preferibile suddividerli in base al loro scopo o al tipo di occasione, così da semplificare la ricerca dei capi desiderati e abbinarli facilmente con il resto del guardaroba;

custodie per vestiti : per una conservazione ottimale delle camicie, è consigliabile utilizzare custodie specifiche per i vestiti, ideate per mantenere gli indumenti protetti da polvere, luce solare diretta e altre potenziali fonti di danneggiamento.

Utilizzando le grucce adatte e, se necessario, le custodie per vestiti, è possibile mantenere le proprie camicie sempre impeccabili e senza sgualciture.

Alcuni consigli per conservare al meglio le camicie

Per conservare al meglio questi capi nel tempo, è fondamentale lavare le camicie seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta. Inoltre, utilizzare programmi delicati e detergenti specifici contribuisce a preservare la qualità e i colori originali degli indumenti.

Dopo il lavaggio, bisognerebbe evitare di strizzare eccessivamente le camicie, così da scongiurare deformazioni o danni al tessuto. È invece preferibile stenderle delicatamente per farle asciugare fuori, all'aria aperta , evitando l'esposizione diretta alla luce solare che potrebbe sbiadire i colori.

Infine, utilizzare le custodie per vestiti di Think Space rappresenta una scelta eccellente per chi desidera la massima protezione per le proprie camicie. Realizzate con materiali di alta qualità, le custodie Think Space consentono di riporre e rimuovere facilmente le camicie, senza rischiare di danneggiarle.