A Pianezza ritorna il Vertigo Summer Festival

Il 19 luglio va in scena una serata tutta da cantare, ALBERTO ROCCHETTI e ALEX MASIO in un emozionante tributo a Vasco Rossi, ad aprire lo show un gruppo di artisti “amici del Festival” in un’esibizione speciale; si continua il 20 luglio con il potente rock di una superband: HEROES AND MONSTERS, composta da alcuni dei musicisti più amati in Italia, TODD KERNS, STEF BURNS e WILL HUNT. Ma non solo, infatti la serata vedrà anche l’esibizione di un altro fenomeno del rock VINCE PASTANO & THE NOISEBREAKERS.