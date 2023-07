Lions, Michele Giannone nuovo Governatore del Distretto 108 IA1

Il Governatore promuoverà anche l’incremento del numero degli Assessorati alla Gentilezza nei capoluoghi di provincia del suo Distretto, che comprendono Torino, Biella, Aosta, Novara, Vercelli, Verbania e altri comuni che si trovano in queste province. Assessorato già presente in comuni dove sono anche sedi di Lions.

Ci sarà grande attenzione per l’ambiente, attraverso la riforestazione di zone degradate e spazi urbani in cui mancano arbusti, gli screening sanitari gratuiti rivolti alla cittadinanza, la speciale attenzione che i Lions hanno sempre avuto verso i bambini, attraverso il supporto a scuole e asili e in particolare ai pazienti oncologici.

Per quanto riguarda l’attenzione verso l’infanzia - per citare qualche dato - in 5 anni di collaborazione con la Fondazione Ulaop, dal 2016 ad oggi, sono stati donati circa 400.000 cambi di pannolini e circa 7.000 prodotti di igiene, anche grazie a supermercati e farmacie che ospitano i volontari Lions nelle raccolte.

CHI SONO I LIONS

Il Lions International è l’Organizzazione di club di assistenza più grande del mondo. Conta 1,4 milioni di soci in oltre 47.000 club in tutto il mondo. Uomini e donne dell’Organizzazione sono impegnati in progetti comunitari in oltre 208 Paesi e aree geografiche del mondo.

Fondata nel 1917, l’associazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità, che è parte della sua storia e anche del suo lavoro quotidiano. Inoltre, si dedica al volontariato sostenendo diversi progetti comunitari, tra cui protezione dell’ambiente, lotta alla fame e assistenza agli anziani e ai disabili.

BIOGRAFIA DEL PRESIDENTE

Michele Giannone nasce a Pachino (SR) 69 anni fa e risiede a Torino dal 1973.

Laureato in Economia e Commercio, è iscritto all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino dal 1978. Entra nel Lions Club Moncalieri Host nel 1993, dove ricopre tutti gli incarichi assegnati.

Curriculum Lionistico

Nel 1996/1997 viene eletto Presidente.

Nel 2010 entra a far parte del L.C. New Century Torino, dove ha ricoperto gli incarichi di Presidente, Segretario, Tesoriere e Cerimoniere.

Nel 2017 partecipa al corso di Leadership Lions Interdistrettuale a Vicoforte

Nell’anno sociale 2016-2017 e 2017-2018 Direttore Amministrativo della Rivista “LIONS”.

Nel 2017 ha partecipato al corso Lions di 2° Livello a Strambino (DG Gabriella Gastaldi)

Nell’anno 2021-2022 2° Vice Governatore del Distretto 108 Ia1

Nell’anno 2022-2023 1° Vice Governatore del Distretto 108 Ia1

Tesoriere delle ONLUS “I Lions per la solidarietà” dal 2017 al 2020

Tesoriere della ONLUS “I Lions Italiani con i bambini nel bisogno” dal 2007 ad oggi .

Riconoscimenti:

Certificate of Appreciation nell’anno 2001,“dal Presidente Internazionale Jean Bear”e negli anni 2003, 2007 e 2008.