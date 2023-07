Parco Dora, cadono i pali del campo da pallavolo : “Dopo il Kappa FuturFestival è sempre così”

Il Kappa FuturFestival, così come gli altri grandi eventi realizzati al Parco Dora, continuano a far discutere nonostante i grandi successi di pubblico e critica: ad attirare l'attenzione dei cittadini, questa volta, sono i pali del campo da pallavolo allestiti sotto la “tettoia di strippaggio” del lotto “Vitali”, dove due settimane fa si è svolto il festival techno.

“Pali caduti dopo una schiacciata”

Un gruppo di ragazzi, a proposito, segnala la caduta dei pali durante una partita giocata nei giorni scorsi: “Siamo - racconta Luis – un gruppo di persone, tra cui tanti giovani di diverse nazionalità, che soprattutto in primavera e in estate frequenta il Parco Dora per giocare a pallavolo. Ogni anno dopo il Kappa, ma anche dopo Terra Madre qualche mese fa, i pali piantati a terra per montare la rete vanno a terra dopo la prima schiacciata perché vengono saldati male. Per fortuna nessuno si è fatto male: l'area è spesso frequentata dai bambini dell'estate ragazzi e le cose sarebbero potute andare peggio”.

Pavimento rovinato

Le criticità segnalate riguardano, però, un altro aspetto di non poco conto per chi vuole praticare sport in massima sicurezza: “Il pavimento - prosegue – non viene rimodellato né lavato: di conseguenza, lo stesso risulta rovinato se non addirittura scheggiato, creando problemi a chi vuole giocare”.