Stefania Bellitti è la nuova presidente dell'Associazione Librai Italiani

L'Associazione Librai Italiani ALI di Torino, aderente ad Ascom Confcommercio, ha eletto alla presidenza Stefania Bellitti.

Classe 1968, Stefania Bellitti è laureata in lettere moderne ed è una figura di spicco nel settore librario torinese. Inizia il suo percorso presso la libreria Gulliver di Torino nel 1996 come dipendente, per poi diventarne socia nel 2020. Formatasi alla Scuola dei Librai, vanta una sua lunga esperienza nel campo dei libri, che la rende una voce autorevole per rappresentare gli interessi e le sfaccettature della categoria dei librai.

«La mia vita – ha sottolineato la neo presidente ALI Stefania Bellitti – è fatta di storie scritte, lette e raccontate. Di questa esperienza sarò una delle voci: con me gli altri librai, ognuno dei quali mi permetterà di rappresentare al meglio le numerose sfaccettature della categoria». Tra le istanze che la neo Presidente porterà avanti, la tutela delle librerie indipendenti rispetto alle grandi catene, l’adattamento della tax credit librerie e l’indirizzamento prevalentemente verso chi investe in personale; un utilizzo più ampio del fondo biblioteche fermando le gare e gli sconti che sottraggono la marginalità necessaria per garantire gli investimenti; la detrazione fiscale per l’acquisto dei libri, così come di tutti i beni culturali. «Chiediamo – ha evidenziato la neo Presidente - che vi sia maggiore consapevolezza dell’importanza di avere nel territorio una libreria, e di indirizzare le scelte amministrative per favorirne la presenza e l’attività».

La nuova Presidente sarà affiancata da una squadra di librai altrettanto competenti e motivati, pronti a sostenere il suo operato e a contribuire al progresso dell'associazione. I membri del direttivo sono: Daniela Pentenero, Mondadori Book Store Chivasso; Filomena Pompa, Libreria Diorama – Torino; Maria Luisa Peano; La Farfalla di Snipe – Torino; Mattia Mortarini, Libreria Nisa – Torino; Maurizio Bovo, Libreria della Montagna – Torino; Rocco Pinto, Il Ponte sulla Dora – Torino; Susanna Franza, Il Libraccio – Torino.

«Siamo felici – ha commentato la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa – che ALI abbia trovato la propria guida in una donna capace e sensibile come Stefania Bellitti. I nostri migliori auguri di buon lavoro a lei e alla sua nutrita squadra affinché il loro impegno porti lustro e sviluppo ai tanti librai torinesi, i cui negozi ricoprono un ruolo culturale e sociale essenziale. Senza dimenticare che una buona parte delle librerie tradizionali sono ormai diventate meta gradita anche dei turisti per la bellezza dei negozi e la qualità delle pubblicazioni esposte».

L'Associazione Librai Italiani (ALI) è una realtà consolidata che rappresenta e tutela gli interessi delle librerie su tutto il territorio nazionale. Fondata nel 1946, l'ALI è affiliata a Confcommercio e conta circa 350 associati diretti e numerose librerie iscritte tramite le Confcommercio provinciali. L'associazione promuove la cultura, la formazione e l'innovazione nel settore librario, svolgendo un ruolo attivo nel supportare i librai e nel favorire la diffusione della lettura.