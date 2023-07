FBasile Academy, l’entusiasmo dei partner: “Guardiamo al futuro, insieme”

Crescere insieme, guardando al futuro del settore della riparazione delle auto. E’ questo lo spirito con cui i partner della Carrozzeria Fratelli Basile hanno partecipato alla seconda edizione di FBasile Academy.

Un progetto che avvicina i giovani al lavoro che dovranno svolgere un domani: “E’ un mondo che i giovani oggi conoscono poco, ma devono conoscerlo meglio. Il ragazzo più appassionato di automotive magari si avvicina a questo settore, ma gli altri devono essere accompagnati verso questo tipo di conoscenza. Onore ai fratelli Basile, stanno formando nuove leve, con grande entusiasmo” è il pensiero di Giuliano Ditalia, responsabile commerciale APGF.

“FBasile Academy è un progetto affasciante, che ci accomuna nella visione. Il nostro settore sta subendo una trasformazione. Aziende come questa l’hanno capito e quindi siccome Telos ha già intrapreso un percorso volto al traghettamento delle competenze nel futuro, abbiamo trovato in fratelli Basile un partner perfetto” ha raccontato Pietro Gastaldi, ad di Telos. “Abbiamo due ruoli differenti all’interno della filiera dell riparazione, ma abbiamo una comunione di intenti e di visioni” ha concluso.

“Abbiamo aderito alla proposta dei fratelli Basile per sviluppare la FBasile Academy di formazione dei futuri carrozzieri già dallo scorso anno, siamo arrivati alla seconda esperienza: è stata ancora migliorativa, perché frutto di quanto maturato precedentemente” ha spiegato Franco Carabetta, responsabile commerciale Rupes.

“Abbiamo collaborato con Carrozzeria Fratelli Basile per rafforzare la nostra partnership con loro, è la seconda edizione insieme. Per i ragazzi è importante partecipare a questo progetto, è un’opportunità di crescita perché ti consente di capire come funziona questo mondo” è il pensiero di Fabio Torchia, Antonini Team.

“Crediamo in questo progetto, la formazione fa parte della nostra strategia di vendita. Abbiamo imparato confrontandoci, arricchendoci grazie alle esperienze altrui” ha invece detto Riccardo Campanile, direttore generale di Prima Welders. Presente al momento conclusivo delle FBasile Academy anche Francesco Scaramuccia, di BiAuto: “Collaboriamo da un paio d’anni. E’ un’iniziativa che rappresenta un valore aggiunto altissimo per il territorio, per le imprese che lavorano nel settore dell’automotive”.