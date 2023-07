Protesta davanti a NH hotel del Lingotto: le addette alle pulizie di Canavesana chiedono aumenti di salario e orari migliori [FOTO e VIDEO]

Sono le lavoratrici dell' appalto Canavesana che operano presso l'hotel NH Torino. " Siamo circa 40 a lavorare per l'appalto Canavesana presso questo hotel - dice Paola Millico , delegata Si Cobas - e manifestaiamo un malessere generale: dagli scatti di anzianità che non vengono applicati, come colleghe che ne hanno ricevuto uno, ma lavorano qui da moltissimi anni. E poi gli straordinari, fino a una busta paga che è difficilmente comprensibile ".

Alle 12 di oggi si sono date appuntamento davanti al mc Donald's del Centro Commerciale Lingotto per poi scendere di fronte all'ingresso dell' NH Hotel Torino , dal lato di via Nizza, Una protesta organizzata da SI Cobas per chiedere garanzie e condizioni migliori per chi lavora come camerieri ai piani, riordinano le camere, scaricano la biancheria sporca e attività di questo genere.

L'altra faccia del turismo

Il lato oscuro, insomma, di quel settore del turismo che da tanti viene indicato come nuovo motore economico. Ma che rischia di scoprire sacche di lavoro in condizioni decisamente difficili. "Chiediamo poi dei ticket spesa o buono pasto, ma anche scatti di livello e un aumento di salario, perché per ora ci pagano 6 euro e 45 all'ora - aggiunge -. E le aziende ogni giorno ci chiedono uno sforzo enorme. Avremmo turni da 6 ore, ma spesso capita di doversi fermare di più e fare straordinario. Ci applicano il contratto dei multiservizi, ma visto che siamo in questo cantiere di lavoro l'ideale sarebbe l'alberghiero".

"Se NH ha buoni risultati è anche grazie a queste lavoratrici"

"Le aziende non hanno mai risposto al sindacato, a una semplice richiesta di incontro - aggiunge Daniele Mallamaci, di SI Cobas - e questo sta creando difficoltà. Le lavoratrici chiedono miglioramenti salariali, ma anche adeguamento per l'orario con la vita privata. Se non si trova una risposta, è un diritto delle lavoratrici dare vita a un'attività sindacale come questa, anche per aver riconosciuto il diritto di scegliere la sigla cui aderire e da cui farsi rappresentare. Chiediamo un tavolo strutturato e rappresentativo: l'azienda sa quali sono le problematiche, sia la Canavesana che la NH. Proprio NH è una multinazionale, con fatturato in enorme crescita in quest'ultimo periodo. Anche grazie a queste lavoratrici".